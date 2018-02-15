В США произошла стрельба в школе, ранены не менее 20 человек

Американские телеканалы сообщают о стрельбе в средней школе Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида. Об этом передает ВВС.

К зданию школы стянуты машины полиции и скорой. Агентства сообщают по меньшей мере о 20 пострадавших. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Открывший стрельбу до сих пор не обезврежен. Жителей близлежащих домов просят не выходить на улицу.

Miami Herald, ссылаясь на на представителя пожарного управления Дэна Букера, сообщает об одном погибшем.

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Напомним, 23 января в США подросток устроил стрельбу в школе.

Фото: suredone.com