В Укрзализныце назвали причины повышения цен на билеты

Укрзализныця рассматривает возможность улучшить качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения этой услуги в стоимость билета. Об этом в интервью УНИАН заявил и. о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

«Относительно Wi-Fi, то он присутствует в скоростных поездах. То, что есть сейчас, – это бесплатная услуга. Есть контракт с подрядчиком, однако они не очень качественно выполняют работы. Мы рассматриваем возможность улучшить качество сигнала, но это дополнительные затраты. Нам придется включать это в стоимость билета», – сказал он.

Также, по словам Кравцова, достаточно сложная ситуация с наличием розеток в вагонах.

«Розетки возможно сделать при капитальном ремонте или при закупке новых вагонов. На сегодняшний день около 30% купейных поездов имеют розетки, СВ – порядка 80%. В плацкартах сложнее», – добавил он.

Ранее Укрзализныця ввела функцию заказа билетов с пересадками.

Фото: 112.ua