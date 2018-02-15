В Ямальском колледже Салехарда прошло информационно-агитационное мероприятие, посвященное военной службе по контракту

В Салехарде с учащимися Ямальского колледжа проведена информационно-агитационная беседа по вопросу предоставления гражданам, получившим высшее или среднее профессиональное образование, подлежащих призыву на военную службу, права выбора прохождения военной службы по контракту.

В ходе беседы молодым людям рассказали о порядке поступления и правилах прохождения военной службы по контракту, показали видеофильм о социальных льготах и гарантиях, представляемых военнослужащим в соединениях и воинских частях Центрального военного округа.

Учащиеся также приняли участие в армейской викторине, по результатам которой наиболее отличившиеся были награждены ценными подарками с символикой Армии России.

На мероприятии присутствовали более 200 студентов, а также руководящий и преподавательский состав учебного заведения.