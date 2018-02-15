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В Японии 15 человек погибли из-за снегопадов


Добавлено: 15 фев 2018 в 01:07, Категория: Новости на сегодня
В Японии 15 человек погибли из-за снегопадов

Пятнадцать человек погибли, еще 222 получили травмы в результате обрушившихся на север Японии и на побережье Японского моря снегопадов. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на управление пожарной охраны министерства общенациональных дел Японии.

В трех префектурах (Фукуи, Ниигате и Тояме) погибли 15 человек. Всего на севере острова Хонсю и на побережье Японского моря травмы различной степени тяжести получили 222 человека.

Чаще всего причиной смерти становилось падение при очистке крыш от снега.

Ранее сообщалось, что Япония упрощает визовый режим для украинцев.

Фото: asia.in.ua



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Добавлено: 15 фев 2018 в 01:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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