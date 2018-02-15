Виноваты украинские власти: Мухарский удирает от алиментов

На своей странице в социальных сетях он сообщил, что находится в одной из стран Европы, где планирует попросить политического убежища. «Это решение стало абсолютно спонтанным, ведь я до последних минут своего пребывания в Украине, ждал и верил в то, что меня услышат те чиновники, к которым я обращался лично и на которых возложена ответственность за соблюдение законности в этой стране», — пишет Мухарский.

«Нынешнее государство всеми своими институтами и механизмами уничтожает сильного, активного, творческого, дееспособного, ответственного человека, который ничего не требует от государства взамен, кроме справедливости и честного правосудия. И пока в Украине этого не будет, граждане будут уежать отсюда, забирая в сердце своем лишь мечту о той Украине, за которую мы боролись и воевали. И я не вернусь сюда, пока дама третьего тысячелетия, жадноватая прокурорша на лабутенах будет «разводить нас как котят» в стенах Верховной Рады, пока бездетный и холостой непонятной сексуальной ориентации тип, типа министр юстиции, будет рассказывать мне — отцу пятерых детей, «чужих детей не бывает «, пока его гламурная помощница Бернацька, которую он в свое время выдавал за свою любовницу, будет болтать на президентском канале о» злостном алиментщике Мухарском «, а «лучший специалист по семейному праву «Екатерина Власюк, которая ведет дело моей бывшей жены, наконец, не убедит ее, что не давать отцу видеть своих детей — это незаконно.», — возмущается шоумен