Военнослужащие российской военной базы в Армении особое внимание уделяют облагораживанию воинских мемориалов и памятников

Военнослужащие российской военной базы в Армении в преддверии празднования Дня защитника Отечества приступили к облагораживанию более 100 памятников, захоронений и мемориалов русским воинам.

В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах военнослужащие соединения проводят ремонт и покраску памятников на мемориальных комплексах «Воинская Слава», «Холм Чести», «Воинам-танкистам», «Воинам зенитчикам» и других воинских захоронениях.

23 февраля в Гюмри и Ереване пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, военнослужащие и члены их семей возложат венки и цветы к местам захоронений русских воинов.