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Военнослужащие российской военной базы в Армении особое внимание уделяют облагораживанию воинских мемориалов и памятников


Добавлено: 15 фев 2018 в 13:14, Категория: Общество
Военнослужащие российской военной базы в Армении особое внимание уделяют облагораживанию воинских мемориалов и памятников

Военнослужащие российской военной базы в Армении в преддверии празднования Дня защитника Отечества приступили к облагораживанию более 100 памятников, захоронений и мемориалов русским воинам.

В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах военнослужащие соединения проводят ремонт и покраску памятников на мемориальных комплексах «Воинская Слава», «Холм Чести», «Воинам-танкистам», «Воинам зенитчикам» и других воинских захоронениях.

23 февраля в Гюмри и Ереване пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, военнослужащие и члены их семей возложат венки и цветы к местам захоронений русских воинов.



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Добавлено: 15 фев 2018 в 13:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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