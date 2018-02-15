Врачи говорят, что причиной патологий американских дипломатов с Кубы стало не звуковое оружие

Не звуковое оружие вызвало таинственные заболевания в дипломатов США на Кубе, заявляют эксперты-медики. Симптомы, подобные сотрясению мозга, проявились без каких-либо очевидных признаков травмы головы, однако речь не идет об использовании секретных технологий звуковых ударов.После нескольких месяцев слухов врачи опубликовали первый подробный отчет, описывающий таинственную болезнь, которая поразила американских дипломатов на Кубе. Пока источник болезни все еще остается загадкой, однако врачи говорят, что они уверены – это не было звуковое оружие.Врачи осмотрели 21 человека, связанного с посольством США на Кубе, и обнаружили, что их симптомы подобны симптомам, вызванные травмами головного мозга, включая головные боли, нарушения сна и изменения настроения. Но удивительно, что ни один из дипломатов не показал явных признаков травмы головы.«Это действительно сотрясение мозга, но без факта самого сотрясения», - говорит соавтор исследования Дуглас Смит (Douglas Smith), директор Центра психических травм и лечения мозга университета Пенсильвании. Смит и его коллеги полагают, что болезнь дипломатов может быть совершенно новым расстройством, вызванным каким-то общим воздействием на окружающую среду в Гаване.Исследование опубликовано в журнале Journal of the American Medical Association.