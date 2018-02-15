Выход новой "Игры престолов" был отложен еще на год

Писатель Джордж Мартин известен своим неторопливым подходом к работе, так что никто, вероятно, не удивится, узнав, что новая книга из цикла "Песнь льда и пламени", на котором основан сверхпопулярный телевизионный сериал "Игра престолов", не выйдет в 2018 году, как обещал фантаст ранее.Шестую часть цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин допишет только после того, как закончит работу над первой книгой дилогии "Пламя и кровь". Это, если что, такое себе ответвление от основного сюжета, посвященное истории Таргариенов.В 2018 году Мартин выпустит только первую часть "Пламени и крови". То есть, на новую "Песнь льда и пламени" можете пока что не рассчитывать.Интересно, что сюжеты книг и основанного на них сериала расходятся в некоторых деталях, так что грядущий заключительный сезон "Игры престолов" может завершиться не так, как литературная серия Джорджа Мартина. Впрочем, о завершении литературного цикла речь пока что и не идет — следующая книга, "Ветра зимы", будет предпоследней, а не последней.Восьмой сезон сериала, кстати говоря, выйдет, как и говорилось ранее, в 2019 году, так что на этот счет можете не волноваться.