БПП: Мы не причастны к решению взять на поруки Труханова

Решение народного депутата Дмитрия Голубова взять на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова является его личной инициативой. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook пресс-службы партии «Блок Петра Порошенко».

«Фракция Партии «Блок Петра Порошенко» не принимала никаких решений о взятии на поруки всех лиц, против которых возбуждены уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий никому из своих членов. Более того, позиция фракции партии «Блок Петра Порошенко» остается непреклонной — коррупция в Украине должна быть преодолена на всех уровнях и члены фракции будут максимально содействовать правоохранительным органам, судебной ветви власти, чтобы все коррупционеры, независимо от того, какую должность они занимают или к какой политической силе относятся — были привлечены к ответственности и понесли соответствующее наказание», — сказано в публикации.

В БПП заявили, что фракция поддержала снятие неприкосновенности с ряда народных депутатов в ходе голосования по представлениям, внесенным генпрокурором Юрием Луценко в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что суд отпустил Труханова на поруки.

Фото: Слово и Дело