Центральная масленичная ярмарка Подмосковья пройдет в Мытищах

С 16 по 18 февраля в Мытищах пройдет центральная масленичная ярмарка региона «Ценопад — Широкая масленица», пишет «Вечерняя Москва».

Ярмарка будет расположена на площади возле здания администрации. Для гостей мероприятия будет организована праздничная программа с дегустациями, конкурсами и играми.

Также на ярмарке будет работать настоящая русская печь, гости мероприятия смогут приобрести горячую выпечку. Для участников гуляний подготовлены различные конкурсы, например — «Конкурс блина», перетягивание каната и многие другие.

«Масленица — это старый праздник с древними традициями, но в то же время веселый и стабильно собирающий на массовые гуляния много жителей и гостей Московской области, поэтому проводить масленичную ярмарку — уже традиция региона. В этом году центральная ярмарка пройдет в Мытищах. На ярмарке будет организовано 50 торговых мест», — сказал глава Минпотребрынка региона Владимир Посаженников.

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