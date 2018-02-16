Чиновников накажут рублём за несвоевременную информацию о лесных пожарах

На пленарном заседании Государственной Думы 16 февраля на одобрение депутатов во втором чтении будет вынесен законопроект Правительства о введении административной ответственности для должностных лиц за предоставление недостоверных данных о лесных пожарах.

Чиновников накажут штрафом в размере от трёх до пяти тысяч рублей, причём наказание последует и за сокрытие информации о пожарной опасности в лесах, и за предоставление ложной информации. В первом чтении законопроект был принят Госдумой 21 декабря.

В настоящее время статьёй 19.7 КоАП установлена ответственность должностных лиц за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, которые необходимы для осуществления этим органом его законной деятельности.

Авторы поправок приняли во внимание общественную опасность указанных действий и решили конкретизировать и усилить ответственность чиновников за халатность, если дело касается пожарной опасности в лесах. По данным Рослесхоза, в 2016-2017 годах наиболее пожароопасная ситуация сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. Сумма штрафов за недостоверную информацию в отрасли составила 415 миллионов рублей.

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