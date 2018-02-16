Что мы заслужили: Царствие небесное или геенну огненную?

Апокалипсис. Сколько загадок сокрыто в значении этого слова. Что же это такое - апокалипсис? Большинство людей видят в нем конец Света планетарного масштаба. Другими словами, прекращение цивилизации в привычном для нас видении. Многие трактуют его как кару Господнюю за наше непослушание. Святое писание учит, что Апокалипсис – второе пришествие Иисуса Христа. Это когда настанет время всем жителям планеты Земля — живым и мертвым — дать отчёт за прожитые годы. Ответить, исполняли ли мы заповеди Бога, или же расточили время, отпущенное нам Творцом для спасения души на удовлетворение собственных страстей? Где мы окажемся тогда? По правую или по левую сторону от Спасителя? Что мы заслужили: Царствие небесное по милости Божией или геенну огненную за грехи наши? И вот тут-то многим не понравится моя трактовка: «Какие грехи? Что вы выдумываете? Средневековье какое-то!» И начнется воспоминание «добрых поступков», вмененных себе в праведность. Святые же отцы учат замечать свои грехи и не помнить добродетели, сделанной нами. На бумаге всё вроде бы понятно, а вот в жизни всё гораздо сложнее.

Самая коварная уловка сатаны — убедить людей в том, что он не существует. Вследствие этого наша бдительность усыпляется, и размываются границы между дозволенным и недозволенным поведением каждого. Слуги князя тьмы используют эту стратегию для погибели душ человеческих. Поскольку многие не верят в существование Бога, а соответственно и его антипода, то грань, где заканчивается правда и начинается ложь, для них остается невидимой. Эта стратегия успешно внедряется служителями тьмы и для искажения нашей истории. Возводится клевета на Святых отцов, правителей и приближенных к ним людей. Предлагаются светские праздники с языческой или сатанинской подоплекой. Внедряются законы, поощряющие содомский грех, подрывающие нравственность человека и разрушающие семью.

Начну по порядку. Если скажу, что Иоанн Грозный и Григорий Распутин были оклеветаны, мне никто не поверит… Враги Церкви и Монархии издавали множество печатной продукции, клевещущей на Царя Иоанна IV и на сибирского старца Григория-Нового. Эта литература огромными тиражами расходилась и оседала у населения. Проходило время, и лжеучители использовали эти печатные издания уже в качестве достоверных документов, переписывая нашу историю на свой лад.

Продолжим. Праздник 8 Марта, имеющий далеко не православные корни, навязали нам представители того же лагеря. И настолько сильной была пиар-кампания этого мероприятия, что сейчас этот день считается одним из главных праздников в светском обществе. А все потому, что границы между Светом и тьмой размыты по причине внушения нам сатаной, что его нет. Итак, с лёгкой руки феминисток Клары Цеткин и Розы Люксембург, которые пропагандировали свободную любовь, мы поздравляем своих любимых женщин. Я думаю, лет через 50, если Господь попустит, 8 Марта причислят к исконно русским праздникам.

А вот и наглядный пример: лживая кинолента «Матильда», вопреки всем усилиям православных Христиан преградить ей дорогу в кинопрокат, всё же достигла своей цели и спокойно с экранов искажает нашу историю. Чьи-то останки пытаются выдать за мощи Царственных мучеников. А ведь есть многоуважаемые авторы, которые по пунктам опровергают этот артефакт. Я для примера приведу небольшую, но емкую по своему содержанию брошюру авторов Юрия Григорьева и Андрея Мановцева «Екатеринбургские останки: упрямые факты». Много компетентных в данном вопросе людей не согласны с теми, кто «за уши притягивает» ложную информацию…

А вспомните начало третьего тысячелетия, когда собирали подписи в пользу канонизации Царственных мучеников. Сколько чудес было попущено свыше: мироточили фотографии Августейшего семейства, от них получали исцеление от тяжёлых болезней, как верующие, так и только приходящие к Богу люди. Неужто, уважаемые господа, если бы эти останки имели отношение к Святому семейству, Господь не явил бы чрез них чудеса? Массированная атака на Святого Монарха и его семью продолжается всеми СМИ, например: песня «Распутин» группы «Бони-М» на 1 канале, фильм «Матильда», лжемощи. Я уверен - это не полный список. Всё это «кирпичики», положенные в строительство апокалипсиса, закреплённые «раствором» нашего безразличия. А сколько, казалось бы, на первый взгляд безобидной информации уродует души наших потомков.

Разрекламированный новый фильм «Последний богатырь», русская сказка в жанре комедии - очередной коварный проект Walt Disney в России. И всё вроде бы хорошо, но, опять же, диверсия по отношению к нашей истории. Былинные три богатыря - символ мощи Православного воинства, образец преданности, самопожертвования и чистоты нравов. Не сочту лишним напомнить, один из трёх богатырей – Илья Муромец причислен к лику Святых, и его мощи почивают в Киево-Печерской Лавре. В этой киноленте богатырь Добрыня Никитич представлен предателем и служителем князя тьмы. Ещё очередной «кирпич» в строительстве апокалипсиса, также с нашего молчаливого позволения…

Апокалипсис так же, как и Царство Небесное, внутри нас. И выбирать нам самим…

Владимир Малеванный, продюсер студии продакшн «Форсаж»