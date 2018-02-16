Движение по Крымскому мосту будет запущено в декабре

В декабре 2018 года дорожная инфраструктура в Крыму и в Краснодарском крае будет готова к запуску автомобильного движения по мосту через Керченский пролив. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.

По его словам, к декабрю будет готова и дорожная развязка у Симферополя, и автоподходы к мосту в районе Керчи.

Также со стороны Керчи до этого времени должны завершить работы, связанные с пересечением теплотрассы. Ее перенесут после окончания отопительного сезона.

Длина самого моста составляет 19 километров. Еще сотни километров составляют автомобильные и железнодорожные подъезды с обеих сторон.