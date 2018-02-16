Экс- сотрудникам органов внутренних дел пересчитают пенсии

Кассационный административный суд Верховного Суда постановил пересчитать пенсии по искам в судах экс-сотрудникам органов внутренних дел.

Экс-представитель пресс-службы суда сообщил, что Верховный Суд впервые рассмотрел образцовое дело по представлению Харьковского окружного административного суда. При этом одним ответчиком выступил Пенсионный фонд, истцами — пенсионеры органов внутренних дел. Отмечается, что они требовали сделать перерасчет и выплатить повышенные пенсии с 1 января 2016 года в соответствии с изменением законодательства.

Сообщается, что суд принял решение удовлетворить требование истцов.