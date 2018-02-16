Эрдоган принял Тиллерсона в Анкаре

Глава Госдепартамента США в четверг посетил Анкару, где его принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отмечается, что в пятницу утром Тиллерсон встретиться с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, после чего они совместно выступят на пресс-конференции.

Напомним: ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что турецко-американские отношения могут либо испортиться окончательно, либо восстановиться.

President Erdogan Receives U.S. State Secretary Tillersonhttps://t.co/eETo38X7kK pic.twitter.com/pR1mxVhoyP

— Turkish Presidency (@trpresidency) 15 февраля 2018 г.