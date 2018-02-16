Генсек ОБСЕ обсудил с Волкером обострение конфликта в Донбассе

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер обсудил со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером пути преодоления тупика в сложившейся ситуации в Донбассе.

Гремингер отметил, что встреча с американским дипломатом предшествовала открывшейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул: «Встреча со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером предшествует Мюнхенской конференции по безопасности. Обсуждалось обострение ситуации на востоке Украины и пути преодоления тупика в политической сфере и сфере безопасности».