Геращенко: Санкции остановили продвижение РФ вглубь Украины

Санкции против России останутся в силе до восстановления контроля над украинско-российской границей. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Санкции против РФ привязаны к выполнению Россией Минских соглашений, вплоть до восстановления украинского контроля над украинско-российской границей санкции продолжатся. Поэтому РФ была вынуждена остановиться в наступлении и продвижении вглубь Украины, поэтому Москва там мечтает руками Украины, пятой колонны и наших полезных идиотов разорвать Минские соглашения и избавиться от санкций», — сказано в публикации.

Ранее Геращенко заявила, что участницу Femen провел на Венский бал российский посол.

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