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Государственные научные центры приобретут особый статус


Добавлено: 16 фев 2018 в 00:54,
Государственные научные центры приобретут особый статус
Правительство установит порядок функционирования и мер господдержки лидерам научно-технической отрасли

Депутаты Государственной Думы рассмотрят в первом чтении пакет поправок в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», совершенствующий деятельность государственных научных центров (ГНЦ).

Законопроект разработан Минобрнауки с целью приведения нормативной базы, регулирующей деятельность ГНЦ, в соответствие с современными условиями и потребностями в развитии научно-технологического комплекса.

Авторы законопроекта отмечают, что в новых экономических условиях задачи ГНЦ трансформировались. В частности, исследования и разработки, выполняемые ГНЦ, реализуются в рамках государственных и федеральных целевых программ, а сами ГНЦ ведут научные исследования по всем приоритетным направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.

«Несмотря на то что ГНЦ выполняют роль важнейших, а в ряде случаев системообразующих элементов инфраструктуры для развития новых технологий, регулирование в части порядка отбора научных организаций, претендующих на присвоение статуса ГНЦ, в полной мере не реализовано. Не получили нормативного закрепления и основные функции ГНЦ», — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект дополняет Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» статьёй 5.1 «Государственные научные центры Российской Федерации». В соответствии с положениями этой статьи= статус ГНЦ может присваиваться научной организации, отнесённой по итогам оценки и мониторинга результативности её деятельности к числу отраслевых лидеров.

Кроме того, документ расширяет функции и возможности ГНЦ и совершенствует механизм их работы, в том числе в части использования их научно-технического потенциала для решения задач экономического развития страны. В числе функций ГНЦ законопроект перечисляет: проведение исследований и разработок, направленных на реализацию приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации; создание и практическое применение новых технологий на основе использования результатов интеллектуальной деятельности; осуществление экспертной деятельности; участие в создании и обеспечение функционирования инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Для эффективной работы ГНЦ законопроектом также устанавливается обязанность федерального органа исполнительной власти или государственной корпорации, представивших научную организацию в Правительство для присвоения ей статуса ГНЦ, утверждать программы реализации функций ГНЦ на среднесрочный или долгосрочный период. Конкретный срок действия программы, как следует из законопроекта, должен определяться исходя из специфики ожидаемых результатов и области исследований, в которой работает ГНЦ.

Наконец, в целях обеспечения эффективного выполнения функций по обеспечению научно-технологического развития законопроект предусматривает меры государственной поддержки для ГНЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации — такие, как освобождение от налогообложения налогом на имущество организаций и предоставление льгот по земельному налогу.

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Добавлено: 16 фев 2018 в 00:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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