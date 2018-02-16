Как прокуроры «насилуют» Киевскую таможню (часть II), или Преступление по системе аll-inclusive

В предыдущей части мы рассказали о том, как военные прокуроры ищут себе легкую добычу. А сегодня расскажем о том, как потом они «загоняют клиента» под сопровождением профессиональных заявителей и понятых, которые, очевидно, работают на службе у правоохранительных органов.Если честно, то у юристов уже даже есть подозрения, что это такая новая услуга от правоохранителей - «преступления по системе все включено»: «Уважаемые клиенты! Вам не надо беспокоиться. У нас есть все для вашего незабываемого отдыха в СИЗО: вежливые конвоиры, праздничный патруль, профессиональный заявитель, понятые в любом месте и любое время, развлечения для ваших родных и близких. Контакты вам не нужны, мы сами заглянем, когда придет время».Это шутка, но почему-то грустная, поскольку очень похожа на правду.По этому поводу адвоката Ларису Криворучко возмущает, насколько же нагло ведут себя «прокурорские», потому что никаких Кодексов для них просто не существуют, а нарушение законодательства совершаются в прямом смысле на каждом шагу. «Обвинения в коррупции в отношении заместителя начальника Киевской городской таможни ДФС Юрия Коваленко не имеют под собой никаких оснований и по своей сути является провокацией», - начинает свой рассказ адвокат. По ее словам, следователи военной прокуратуры не нашли никаких доказательств совершения ее подзащитным коррупционных правонарушений. Однако это не помешало им задержать Коваленко, а судье - принять решение о его аресте (соответствующее постановление вынесено 1 февраля 2018 года)."Обыскали избирательно только конкретные кабинеты и ничего, в соответствии с Протоколом осмотра и вручения денежных средств (это те протоколы, где идет перечень номеров и серий купюр, которые выделяются СБУ для "дачи взятки" и на основании которых ищут "взяточные" средства), не нашли. Ничего не нашли, - подчеркивает Л.Криворучко, и продолжает рассказ. - После окончания следственных действий (около полуночи) мы с клиентом начали собираться домой, ведь протоколы обыска закрылись, лица у прокуроров и сопровождения были печальны. Но выходить нам запретили. И объявили о задержании в порядке статьи 208 УПК Украины".Немного правового ликбеза. Помните, что на своем сайте прокуроры написали, что посредник тоже был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса? Так вот эта статья содержит исчерпывающий перечень правовых требований задержания, и главная из них - во время совершения преступления. Но имели ли право применять 208-ю против Коваленко, который просто сидел у себя в кабинете? «Задержание по ст.208 УПК Украины - незаконное, поскольку в статье 208 УПК указаны исчерпывающие основания задержания без решения следственного судьи: 1) во время совершения преступления, 2) сразу после совершения преступления, 3) подследственность НАБУ. Ничего из этого не было, а значит, в рамках статьи 208 УПК задержание было неправомерным, более того - с превышением служебных полномочий (за это, кстати, следователем и прокурорами ВПКГ грозит уголовная ответственность за ст.ст.364, 365, 367 УК)», - объясняет адвокат. Но задержания, то уж такое дело, против ребят с автоматами не поспоришь, и свою правоту будем доказывать в суде.Удивляет другое. Формальной причиной задержания Коваленко стало обнаружение у него дома 200 долларов, которые были "найдены" через час после задержания самого таможенника. То есть схема такая: ищем - ничего не находим - все равно задерживаем, в надежде, что произойдет чудо - чудо происходит, находятся «меченые» 200 долларов - арест - суд. "Протокол задержания в порядке ст. 208 УПК Украины: открыто 30 января в 23:40, закрыто 31 января в 00:38. А обыск по месту жительства завершился только 31.01.2018 в 00:57. То есть событие, на которое ссылается следователь как основание задержания, не наступило, что подтверждается протоколом обыска. Как можно задерживать человека на основании того, чего еще нет? " - удивляется Лариса Криворучко.Она также указала на другие многочисленные нарушения норм УПК следователями. В частности, к Коваленко не пускали адвоката, а пройти Криворучко смогла только после вызова 102. Правоохранители обыскали адвоката и составили с нарушением протокол осмотра и вручения денежных средств. Во время обыска по месту жительства видеофиксацию обыска постоянно прерывали, и в квартиру снова не пускали адвоката. Наконец, часть "доказательств" следователи вообще изымали без описания.И в конце концов, хорошо, ищете вы взятку и заглядываете во все кошельки, но зачем изымать часы и книги ????Мы начали было думать, как так понять логику прокуроров, зачем они так делают, но потом адвокат показала видео, на котором прокурор просто протягивает руки и забирает внутреннюю книгу таможни. Подпись в Фейсбуке по этому поводу у Ларисы очень эмоциональна: «ЛЮБЛЮ отчаянных военных прокуроров!!! Поскольку только отчаянный и ХРАБРЫЙ прокурор может втихаря стянуть ВНУТРЕННЮЮ КНИГУ ТАМОЖНИ, ПОД мышкой, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОБЪЯСНЕНИЙ и отражения в протоколе, без понятых, БЕЗ УЧАСТНИКОВ следственных действий - втихаря !!! И не заметить ВИДЕО КАМЕРЫ!!! МОЛОДЕЦ !!! СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО !! НЕ ПРОКУРОР, А КЛАД !! И «ИМЕЛ» он в виду тот Уголовно-процессуальный кодекс !!! У НИХ ОН СВОЙ».Ну собственно вот и весь ответ - у прокуроров свой Кодекс, поэтому отыскивать логику в их процессуальных действиях просто не нужно. А вот что скрывается за всеми этими фактами, надо же конечно объяснить. "Задержание Юрия - это очередная попытка повлиять на меня и вернуть" схемы "на КММ. Я уверен и ответственно заявляю: за этим делом не стоит ничего, и оно рассыплется или еще на этапе досудебного следствия или в суде ", - написал исполняющий обязанности главы столичной таможни Сергей Тупальский в своем Фейсбуке. "Есть влиятельные люди, которых не устраивает положение дел на Киевской городской таможне. Их не устраивает закрытие "серых" схем, не устраивает, что они не могут "порешать" с руководством таможни свои вопросы. В конце концов, их не устраивает, что честный бизнес едет растамаживать товары на КММ, чтобы не платить взяток ", - объясняет начальник таможни. И вот здесь уже все становится понятным. Но в ведомстве Матиоса не привыкли просто так сдаваться, и с 8 февраля начали уже другие действия - медийно-наступательные.Сначала СБУ аж 8 февраля «вспоминает», что они вместе с военными прокурорами раскрыли такую фантастическую преступную схему на таможне.А чуть позже уже и ряд СМИ подтянулся, которые тоже до 12 февраля вспомнили о том, как прокуроры разгромили целую организованную преступную группу на таможне.В этих публикациях появляется много нового, чего простым журналистам без доступа к материалам дела просто никак не найти. Потому видите, на сайте прокуроров лицо посредника «закрашены», а тут сразу фамилия называется - Константин Колошин. И называется фамилия того, кто был тем самым пострадавшим бизнесменом (он же - главное доказательство, он же главное действующее лицо, а передавал меченые деньги) - Александр Ивашина.Кстати, по Ивашине. Еще адвокат Криворучко подметила очень странный факт в протоколе о получении средств для взятки этом Ивашин. Подписи понятых там стоят, а вот подписи Ивашины о получении «взяточных» денег от СБУ нет !!! Но если он их не получил, то что тогда передавал? И что это доллары на фотографиях прокуроров? И как тогда вообще 200 меченых долларов оказались в квартире во время обыска? Но об этом мы уже, кажется, рассуждали.И еще короткий штрих. Вы будете очень удивлены, но понятой при вручении (и вручении ли?) средств Ивашине, и понятой при обыске на квартире, где меченые доллары были найдены, - одно лицо.И совсем странно, но тот же Ивашина в 2016 году уже был заявителем по аналогичному делу (давал взятки только в 150 долларов и тоже таможеннику) только уже в интересах Дарницкой военной прокуратуры. Вот смотри, какой беспокойный мужчина - так и манит его не своими предпринимательскими делами заниматься, а к прокурорам ежегодно бегать. Но что поделаешь, опять то самое проклятое совпадение, никак иначе.Уже даже не важно, что по своим функциональным обязанностям Юрий Коваленко просто не мог никак влиять на оформление любых грузов на таможне. Но прокуратура сказала «организованная преступная группа», значит группа, и без вопросов!Вопросы, конечно, будут. Но в суде. И поставит их адвокат. А мы только будем дальше следить за героическими подвигами военных прокуроров, которые так упорно воюют за «схемы» на таможне. Тем более, что за несколько часов до публикации выяснилось, что "орлы Матиоса" избрали новую тактику действий - решили просто запугать адвоката Л.Криворучко, а может, и вообще, нейтрализовать путем задержания. Так что, хоть и не надеемся, но предсказываем, что далее опять-таки следует...