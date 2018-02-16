МИД РФ раскритиковал Украину за ситуацию вокруг Гужвы

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова во время брифинга раскритиковала реакцию международных правозащитных структур на ситуацию вокруг главного редактора Страны Игоря Гужвы. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По словам представителя российского МИД, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отреагировать на ситуацию.

«Эти репрессивные действия в отношении журналиста являются лишь очередным эпизодом давно развернутой Киевом кампании по борьбе с независимой журналистикой и устранению всякого инакомыслия в этой стране. В частности, 8 февраля украинские силовики пришли с обысками в киевскую редакцию газеты «Вести», заблокировав работу издания. Обращаем внимание на то, что ситуация со СМИ на Украине продолжает деградировать в отсутствие должной реакции со стороны соответствующих международных правозащитных структур», — сказала Захарова.

Она также заявила, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир до сих пор не выпустил пресс-релиз в отношении ситуации вокруг Игоря Гужвы.

Ранее в МИД РФ заявили, что В Сирии могли погибнуть пять россиян.

Фото: ru.sputnik.md