Минприроды предложило установить ставки сбора за охоту на некоторые виды птиц и пушных животных

Минприроды разработало проект федерального закона, предлагающий установить ежегодную ставку сбора за охоту на некоторые виды животных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных и правовых актов.

Как отмечается в уведомлении о начале разработки документа, в законодательстве отсутствуют размеры ставки сбора за охоту на большую группу массово добываемых видов животных. Читайте по теме

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«Установить единую ежегодную ставку сбора за группу видов объектов животного мира, перечисленных в подпункте «в» пункта 1 и пункте 2 части 1 статьи 11 Закона об охоте», — говорится в уведомлении.

Речь идёт о пушных животных: волках, шакалах, лисицах, песцах, енотах, барсуках, соболях, ласках, горностаях, норках, выдрах, зайцах, бобрах, сурках, кротах, белках, хомяках и других.

Также предлагается установить ставки сбора за добычу некоторых птиц. В частности, речь идёт о гусях, утках, глухарях, рябчиках, тетеревах, куропатках, перепелах, фазанах, голубях и горлицах.

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