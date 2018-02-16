Минюст США обвинил 13 россиян во вмешательстве в выборы

Министерство юстиции США опубликовало список из 13 граждан России, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Сообщается, что все обвиняемые являются сотрудниками Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге. По информации, среди обвиняемых указан и бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ связывают с этим агентством.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик (также известный как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (также известная как Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

В обвинительном заключении сказано: «Агентство интернет-исследований является российской организацией, целью которой является вмешательство в выборы и политические процессы».

Сообщается, что лица, против которых выдвинуты обвинения, являются сотрудниками этой организации.