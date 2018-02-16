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«Мусорная реформа» в России пока застопорилась


Добавлено: 16 фев 2018 в 01:07,
«Мусорная реформа» в России пока застопорилась
Комитет Госдумы по экологии предложил провести мониторинг реализации закона о раздельном сборе отходов

С 1 января вступил в силу закон о раздельном сборе мусора, реализация которого обсуждалась 15 февраля в Госдуме. Оказывается, что пока в регионах не торопятся исполнять закон, а 79 процентов россиян сообщили, что рядом с их домом даже нет специальных контейнеров.

Все виды мусора пока в одном пакете

Закон был принят Госдумой 22 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря. Президент подписал документ 31 декабря. «Мы принимали закон, выполняя поручение президента, которое не выполнили три ведомства, хотя им это было поручено», — сказал глава думского Комитета по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»). Документ позволяет без лицензии заниматься накоплением отходов магазинам и домохозяйствам. Последним также разрешили продавать вторсырьё напрямую, а производители товаров получили возможность наладить систему специализированного сбора. Средства экологического сбора теперь идут на создание мощностей по утилизации. Читайте по теме

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Законом устанавливается, что власти регионов должны согласовывать с гражданами расположение сортировочных станций, мусоросжигательных заводов и полигонов. При этом каждый субъект Федерации определит, какое количество отходов необходимо собирать раздельно. Между тем, как показывает опрос Национального агентства финансовых исследований, раздельно собирают мусор лишь 22 процента жителей России. При этом большинство граждан — 79 процентов - отмечают, что в том месте, где они живут, нет специальных контейнеров для раздельного сбора мусора.

Заседание Комитета Госдумы по экологии началось с показа видеороликов и фотографий, на которых видно, что «мусорная реформа» реализуется не очень удачно. В некоторых регионах установлены три бака для мусора, но туда продолжают кидать всё вместе. В инновационном центре «Сколково» установлены мусорные контейнеры с тремя разными значками, но при этом пакет для мусора общий. Владимир Бурматов обратил внимание, что даже если сами граждане сознательно сортируют мусор, то мусорщики зачастую сваливают содержимое контейнеров в одно место. «Я вижу проблему в том, что Министерство природы Российской Федерации и ряд других ведомств не подготовили регионы к переходу на систему раздельного сбора мусора, — отметил депутат. — В итоге законодательно все условия и возможности созданы, а по факту речь идёт зачастую о профанации и дискредитации всей идеи. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо и противоречит тому поручению, которое давал президент Владимир Путин».

Проверят каждый регион

Комитет предлагает провести федеральный мониторинг в рамках парламентского контроля. Проконтролировать предлагается не только раздельный сбор мусора, но и то, как проходит утилизация отходов. «Можно раздельно собирать, а потом всё везти на полигон и снова в кучу сваливать», — констатировал Владимир Бурматов. Также депутаты проконтролируют, как идёт обсуждение территориальных схем размещения полигонов и мусоросжигательных заводов. Эти вопросы, в соответствии с законом, должны обсуждаться на общественных слушаниях.

Как вы оцениваете экологическую ситуацию в вашем районе? (по данным Национального агентства финансовых исследований, 2017 год)

Оценивают экологическую ситуацию в их районе проживания как негативную


50% жителей России


Считают, что экологическая ситуация в районе не оказывает негативного влияния на их здоровье


29% жителей России


Считают, что окружающая среда положительно воздействует на их здоровье


14% жителей России


В ходе мониторинга планируется проверить, как идёт распределение средств экологического сбора и их освоение. На региональных неделях и в поездках в регионы депутаты оценят ситуацию со сбором мусора в своих субъектах, а 3 апреля в Госдуме состоится видеоселекторное совещание с 85 регионами, где обсудят, какие проблемы есть в каждой территории.

Закон о раздельном сборе мусора не сможет работать без подзаконных актов, отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Она обратила внимание, что по публичному обсуждению территориальных схем размещения сортировочных станций и мусоросжигательных заводов подзаконных актов нет. «По сути, нет возможности реализации закона, и это самый важный момент», — сказала она. Владимир Бурматов подчеркнул, что решение о подготовке подзаконных актов было принято ещё в 2016 году в постановлении Госдумы, подписанном спикером палаты.

Мотивировать финансово и повышать экологическую культуру

Зампред Комитета Госдумы по экологии Кирилл Черкасов (ЛДПР) подчеркнул, что раздельный сбор мусора нужно стимулировать финансово. На совещаниях в Правительстве уже говорилось о том, что для раздельно собранных отходов могут утвердить сниженный тариф. Читайте по теме

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В Минстрое также сообщили, что разработан проект постановления Правительства РФ, который вносит изменения сразу в несколько нормативных актов. По словам замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, за вывоз отходов, которые сортируют сами потребители, тариф должен быть ниже, так как россияне берут на себя часть работы по превращению отходов во вторичное сырьё.

Дело не в финансах и репрессивных мерах, а в экологическом образовании личности, считает член Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков. Он уверен, что пока экологической культуры россиян недостаточно, чтобы прижилась идея о раздельном сборе мусора. «Раздельный сбор надо рассматривать неотрывно от экологического образования», — согласился первый зампред Комитета по охране окружающей среды Николай Валуев («Единая Россия»). Этот вопрос обсудят в начале июня на совещании по вопросам экологического образования.

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Добавлено: 16 фев 2018 в 01:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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