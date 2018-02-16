На Хмельнитчине женщина хотела продать ребенка за 15 тысяч гривен

Сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили в Хмельницкой области местную жительницу, планировавшую продать своего ребенка для занятием попрошайничеством.

В пресс-центре СБУ сообщили, что силовики получили информацию, что женщина, лишенная родительских прав в отношении двух старших детей, подыскивает «покупателя» для младшего ребенка. При этом она за 15 тыс. гривен согласилась продать четырехлетнего сына для привлечения к попрошайничеству.

Правоохранители задержали ее после передачи мальчика и получения от заказчика денег. На данный момент ребенок под наблюдением соответствующих служб проходит медицинский осмотр. Планируется, что опеку над мальчиком возьмет его родная бабушка.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, — говорится в сообщении.