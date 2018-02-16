На крымских дезертиров могут обменять Сущенко и Сенцова

Как заявил представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга, украинских политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.

«Есть такие граждане Одинцов и Баранов, которые уже получили приговоры. Тут вопрос: будут ли они их обжаловать. Другая информация о том, что дело Сущенко уже передали в суд. Фактически я в этом вижу достаточно активную подготовку к обмену Баранова и Одинцова на Сущенко и Сенцова. Для реализации обмена его участники должны получить приговоры в России и Украине, а потом быть помилованы», — заявил он.

Александра Баранова и Максима Одинцова в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Крымские дезертиры Максим Одинцов и Александр Баранов попали на подконтрольную Украине территорию в 2016 году, чтобы купить украинские документы для получения офицерских званий в российской армии