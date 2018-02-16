Непогода нипочем: украинские летчики отрабатывают полеты

В Ивано-Франковской бригада тактической авиации проходят плановые полеты, несмотря на зимнюю непогоду

на истребителях МиГ-29 и учебных самолетах Л-39, Летный состав, отрабатывает свои навыки даже в условиях максимально допустимого ухудшения погоды.

Пресс-офицер воздушного командования «Запад», майор Ирина Баранова, говорит, что напряженная работа кипит не только в небе. Руководитель полетов принимает решение о взлете каждого воздушного судна получая данные метеорологов, что в режиме он-лайн выдают прогноз погоды чуть ли не на каждую минуту. Полеты в непогоду — большой риск для воздушных судов и учитывать много факторов: высоту облачности, видимость, температуру воздуха на разных высотах.

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