Ни о чем: Климкин подвел итог встречи с Лавровым

Павел Климкин — министр иностранных дел Украины заявил, что во время встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности не удалось ни о чем договориться.

Дискуссия должна продолжаться, пока мы не договорились ни о чем. Российская точка зрения иная. Будем работать дальше. С гуманитарной точки зрения эта встреча была важна. Я очень надеюсь, что можем дать толчок. По другим вопросам, как вы понимаете, договоренностей у нас нет», — отметил он.

В ходе встречи министры обсудили освобождение удерживаемых лиц.

Глава МИД Украины попросил российского коллегу повлиять на оккупационную администрацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, «чтобы хотя бы не нарушали базовые принципы человечности».Также был поднят вопрос о доступе международных гуманитарных организаций к украинским заключенным, которые находятся на оккупированных территориях, а также о поиске пропавших без вести.

Климкин обсудил с Лавровым возобновление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

По словам украинского министра, обсуждалось также введение на Донбасс миротворцев ООН.