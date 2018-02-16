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Нотариусы пошли в Интернет


Добавлено: 16 фев 2018 в 13:00,
Нотариусы пошли в Интернет
Все выданные и заверенные документы попадут в единый электронный реестр

Хотя российскому нотариату 11 февраля исполнилось уже 25 лет, новации в его работе продолжают появляться: прогресс и современные условия диктуют своё.

С этого года вступил в силу Регламент совершения нотариальных действий, который расписывает каждый шаг нотариуса: какие документы он должен запросить, какими методами удостоверить. По нему любое нотариальное действие вносится в единую информационную систему.

«В реестре можно будет проверить, выдавалась ли, например, та или иная доверенность, не отменена ли она», — пояснил президент петербургской Нотариальной палаты Пётр Герасименко.

Правда, петербуржским нотариусам от этой новации придётся нелегко: средний их возраст — 51 год и учиться цифровым технологиям им уже трудно. Но это не освобождает их от требований закона.

«Значит, я возьму на работу специалиста, который свободно обращается с компьютером», — пожал плечами Герасименко.

Сейчас в Петербурге чаще всего к нотариусам обращаются, чтобы заключить брачный договор или составить завещание.

«Каждый год количество таких документов растёт в 2-3 раза, — сказал президент городской палаты. — И если раньше они были на одной страничке, то теперь всё подробно очень расписывается. И это правильно».

«Считается, что брачный договор убивает любовь, — улыбнулась член правления палаты Мария Терехова. — Но это не так. Наоборот, он порой удерживает людей от поспешных решений, действий, выводов, даже от развода».

В ближайшие год­два юристы ждут появления очередных новаций. Среди них приказ МВД о допуске нотариусов к полицейским электронным базам, чтобы можно было проверять подлинность паспортов.

«Нас уже допустили к ресурсу ЗАГС, но он, к сожалению, пока не работает, — вздохнул Герасименко. — С его помощью мы будем устанавливать брачные отношения сторон, наличие наследников, в том числе внебрачных, о которых в семье могут и не знать».

Но больше всего нотариусы ждут закона, по которому все сделки с жилыми помещениями, в которых хотя бы одна сторона — физическое лицо, будут требовать нотариального удостоверения. «Это обезопасит граждан, их права будут защищены, особенно это касается несовершеннолетних, — объяснила Мария Терехова. — Ведь гражданин не обязан быть юристом, его легко обмануть — нотариус этого не допустит».

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Добавлено: 16 фев 2018 в 13:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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