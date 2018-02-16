Новолуние 16 февраля 2018 года: обряды на деньги, процветание и удачу. Новолуние – это уникальное время. В этот момент происходит обновление ночного светила. Энергетика новолуния может помочь вам также начать новый жизненный этап, полный радости, счастья, достатка и изобилия. Для этого достаточно воспользоваться специальными ритуалами, направленными на улучшение вашей жизни.

Новолуние 16 февраля 2018 года: обряды на деньги, процветание и удачу.

Для первого обряда вам будут нужны свечка белого цвета, белый лист бумаги, ручка или карандаш зеленого цвета и черный пакет. Вечером, за два часа до того, как наступит новолуние, нужно собрать всю старую одежду в черный пакет. Этот пакет нужно закопать или сжечь в безлюдном месте. Когда старые вещи сгорят, произнесите:

«Луна, возьми с собой все мои печали и проблемы. Избавь меня от прошлого».

Затем отправляйтесь домой.

В полночь нужно зажечь свечку, а на листе бумаги написать все, что вам нужно для счастливой жизни. Затем этот лист нужно поднести к пламени свечи, и пока он будет гореть, произнести:

«Как Луна великая каждый месяц заново рождается, так и я хочу снова переродиться. Пускай жизнь моя новая будет счастливой и благополучной. Пускай будет в ней достаток и процветание. Услышь же слова мои, Царица ночная».

Свеча должна догореть до конца. При этом важно, чтобы на нее падал лунный свет. Пепел же следует развеять по ветру.

Для следующего обряда вам нужно приготовить граненый стакан, бутыль со святой водой, свечу зеленого или красного цвета.

В новолуние 16 февраля 2018 года поставьте на подоконник стакан, затем зажгите свечку. На дно стакана нужно капнуть чуть-чуть воска, а затем медленно налить в него воды. Пи этом следует произнести:

«Старая Луна с собой все мои невзгоды заберет, а новая удачу принесет. Как стакан водой наполняется, так и жизнь моя счастьем наполнится».

Стакан оставьте на подоконнике на всю ночь. Утром воду нужно выплеснуть на улице. Свеча должна догореть, а ее огарок следует завернуть в бумагу и закопать на перекрестке.

Если вы все сделали верно, то очень скоро ваша жизнь переменится к лучшему.

Желаем удачи и процветания. Пусть обряды, проведенные в новолуние 16 февраля 2018 года, помогут вам добиться желаемого.