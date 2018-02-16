Новолуние 16 февраля 2018 года: обряды на деньги, процветание и удачу. 

Показать меню
Актуально
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Порошенко - 13:29 В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Порошенко ЦИК посоветовал Первому каналу перенести показ фильма о Путине - 13:32 ЦИК посоветовал Первому каналу перенести показ фильма о Путине Участники форума «Наставник» приедут к Путину в гости - 13:32 Участники форума «Наставник» приедут к Путину в гости Майами может оказаться под водой еще при жизни нынешних детей - 13:35 Майами может оказаться под водой еще при жизни нынешних детей Немецкий двоеборец Эрик Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом - 13:42 Немецкий двоеборец Эрик Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом Замкомандующего Черноморским флотом по МТО назначен капитан 1 ранга Владимир - 13:46 Замкомандующего Черноморским флотом по МТО назначен капитан 1 ранга Владимир Горев День специалиста РХБ защиты пошёл в подразделениях ЦВО - 13:46 День специалиста РХБ защиты пошёл в подразделениях ЦВО Экспедиционные отряды СФ совершат рейды по маршрутам первых пересечений Южного - 13:46 Экспедиционные отряды СФ совершат рейды по маршрутам первых пересечений Южного и Северного островов архипелага Новая Земля В объединениях ВВО стартовал второй отборочный этап конкурса «Отличники - 13:46 В объединениях ВВО стартовал второй отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» Военнослужащие ЦВО и юнармейцы посетили выставку, посвящённую истории военных - 13:46 Военнослужащие ЦВО и юнармейцы посетили выставку, посвящённую истории военных библиотек Военные связисты 41-й общевойсковой армии ЦВО тренируются противодействовать - 13:46 Военные связисты 41-й общевойсковой армии ЦВО тренируются противодействовать средствам РЭБ условного противника Россияне назвали самые любимые фильмы о любви? - 13:53 Россияне назвали самые любимые фильмы о любви? Закон о пожизненном наказании для педофилов внесут в ГД 14 февраля — Яровая - 13:56 Закон о пожизненном наказании для педофилов внесут в ГД 14 февраля — Яровая Выборы-2018: Центризбирком зарегистрировал еще 74 доверенных лица Титова - 13:56 Выборы-2018: Центризбирком зарегистрировал еще 74 доверенных лица Титова Киев угрожает Донбассу войной - 13:56 Киев угрожает Донбассу войной Выборы-2018: первые дебаты на федеральном ТВ пройдут 28 февраля - 13:56 Выборы-2018: первые дебаты на федеральном ТВ пройдут 28 февраля Выборы-2018: более 617 тысяч россиян проголосуют по месту пребывания - 13:56 Выборы-2018: более 617 тысяч россиян проголосуют по месту пребывания
» » Новолуние 16 февраля 2018 года: обряды на деньги, процветание и удачу

Новолуние 16 февраля 2018 года: обряды на деньги, процветание и удачу


Добавлено: 16 фев 2018 в 12:57, Категория: Шоу-бизнес
Новолуние 16 февраля 2018 года: обряды на деньги, процветание и удачу

Новолуние 16 февраля 2018 года: обряды на деньги, процветание и удачу. Новолуние – это уникальное время. В этот момент происходит обновление ночного светила. Энергетика новолуния может помочь вам также начать новый жизненный этап, полный радости, счастья, достатка и изобилия. Для этого достаточно воспользоваться специальными ритуалами, направленными на улучшение вашей жизни.

Новолуние 16 февраля 2018 года: обряды на деньги, процветание и удачу. 
Для первого обряда вам будут нужны свечка белого цвета, белый лист бумаги, ручка или карандаш зеленого цвета и черный пакет. Вечером, за два часа до того, как наступит новолуние, нужно собрать всю старую одежду в черный пакет. Этот пакет нужно закопать или сжечь в безлюдном месте. Когда старые вещи сгорят, произнесите:

«Луна, возьми с собой все мои печали и проблемы. Избавь меня от прошлого».

Затем отправляйтесь домой. 
В полночь нужно зажечь свечку, а на листе бумаги написать все, что вам нужно для счастливой жизни. Затем этот лист нужно поднести к пламени свечи, и пока он будет гореть, произнести:

«Как Луна великая каждый месяц заново рождается, так и я хочу снова переродиться. Пускай жизнь моя новая будет счастливой и благополучной. Пускай будет в ней достаток и процветание. Услышь же слова мои, Царица ночная».

Свеча должна догореть до конца. При этом важно, чтобы на нее падал лунный свет. Пепел же следует развеять по ветру.

Для следующего обряда вам нужно приготовить граненый стакан, бутыль со святой водой, свечу зеленого или красного цвета. 

В новолуние 16 февраля 2018 года поставьте на подоконник стакан, затем зажгите свечку. На дно стакана нужно капнуть чуть-чуть воска, а затем медленно налить в него воды. Пи этом следует произнести:

«Старая Луна с собой все мои невзгоды заберет, а новая удачу принесет. Как стакан водой наполняется, так и жизнь моя счастьем наполнится».

Стакан оставьте на подоконнике на всю ночь. Утром воду нужно выплеснуть на улице. Свеча должна догореть, а ее огарок следует завернуть в бумагу и закопать на перекрестке.

Если вы все сделали верно, то очень скоро ваша жизнь переменится к лучшему.

Желаем удачи и процветания. Пусть обряды, проведенные в новолуние 16 февраля 2018 года, помогут вам добиться желаемого.



Материалы по теме:

Как привлечь деньги и финансовое благополучие в новолуние 17 января 2018 года – обряды и заговоры на деньги, которые работают
Новолуние 19 октября 2017 года
Новолуние 20 сентября 2017 года: ритуалы на деньги, удачу, здоровье
Как загадать желание в новолуние 20 сентября 2017 года, чтобы оно точно исполнилось
Добавлено: 16 фев 2018 в 12:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Ходаковский: Ни Украина, ни ОРДО не заинтересованы в восстановлении Vodafone

Ходаковский: Ни Украина, ни ОРДО не заинтересованы в восстановлении Vodafone

Голодец: пенсия россиян должна достичь 25 тысяч рублей

Голодец: пенсия россиян должна достичь 25 тысяч рублей

Парламент Киргизии отказался индексировать доходы населения

Парламент Киргизии отказался индексировать доходы населения

В Приморском крае задержали торговца дериватами особо ценных диких животных

В Приморском крае задержали торговца дериватами особо ценных диких животных

Загрузка...



Лента новостей
Идею создания федерального канала для молодежи стоит проработать, заявил Песков - 13:21 Идею создания федерального канала для молодежи стоит проработать, заявил ПесковСКР выяснит, как погиб 11-летний мальчик на тренировке по хоккею в Ельце - 13:21 СКР выяснит, как погиб 11-летний мальчик на тренировке по хоккею в ЕльцеГлава МИД Ирака посетит с визитом Москву - 13:21 Глава МИД Ирака посетит с визитом МосквуВерховный суд Украины перенес рассмотрение иска Саакашвили о гражданстве - 13:21 Верховный суд Украины перенес рассмотрение иска Саакашвили о гражданствеТурция и США достигли договоренности о нормализации отношений - 13:21 Турция и США достигли договоренности о нормализации отношенийСелена Гомес и Джастин Бибер отметили День всех влюбленных в отеле - 13:14 Селена Гомес и Джастин Бибер отметили День всех влюбленных в отелеВ Бронксе арестованы близнецы за изготовление бомбы - 13:11 В Бронксе арестованы близнецы за изготовление бомбыВАЖНО: ВСУ обстреляли Горловку, повреждены жилые дома - 13:07 ВАЖНО: ВСУ обстреляли Горловку, повреждены жилые домаВы сами превратили свою технику в хлам, — Крым Киеву - 13:07 Вы сами превратили свою технику в хлам, — Крым КиевуЗахарченко скоро заменят: стала известна возможная кандидатура - 13:07 Захарченко скоро заменят: стала известна возможная кандидатураПольша собирается построить собственный газопровод, без участия РФ - 13:07 Польша собирается построить собственный газопровод, без участия РФ«Почта России» может заняться доставкой товаров из «Магнита» - 13:01 «Почта России» может заняться доставкой товаров из «Магнита»Движение по Крымскому мосту будет запущено в декабре - 13:00 Движение по Крымскому мосту будет запущено в декабреНа Украине потребовали от РФ отремонтировать суда из Крыма? перед возвращением - 13:00 На Украине потребовали от РФ отремонтировать суда из Крыма? перед возвращением
Последние новости
Окраины Горловки попали под обстрел, повреждены дома - 13:28 Окраины Горловки попали под обстрел, повреждены дома ГПУ: Заммэра Северодонецка погорел на взятке - 13:28 ГПУ: Заммэра Северодонецка погорел на взятке «Путин поможет»: рассказ экс-пленного о настроениях в ОРДО - 13:28 «Путин поможет»: рассказ экс-пленного о настроениях в ОРДО Мужчина пытался вывезти из Чернобыльской зоны зараженный металл - 13:28 Мужчина пытался вывезти из Чернобыльской зоны зараженный металл В Турции рухнул военный самолет, никто не выжил - 13:28 В Турции рухнул военный самолет, никто не выжил Москва выдвинула условия продления договора по сокращению ядерного оружия - 13:27 Москва выдвинула условия продления договора по сокращению ядерного оружия Потребительские планы опрошенных россиян подтвердили конец острой фазы кризиса - 13:26 Потребительские планы опрошенных россиян подтвердили конец острой фазы кризиса Генштаб Турции признал крушение самолета и гибель двух пилотов - 13:26 Генштаб Турции признал крушение самолета и гибель двух пилотов Российские хоккеисты обыграли словенцев на ОИ-2018 - 13:25 Российские хоккеисты обыграли словенцев на ОИ-2018 В Нидерландах найдено неолитическое погребение женщины с младенцем - 13:25 В Нидерландах найдено неолитическое погребение женщины с младенцем Украина подаст в Гаагский суд иск о нарушении Россией морского права - 13:25 Украина подаст в Гаагский суд иск о нарушении Россией морского права Наступил год Желтой Земляной Собаки: астрологи советуют быть осторожными 3 знакам Зодиака - 13:24 Наступил год Желтой Земляной Собаки: астрологи советуют быть осторожными 3 знакам Зодиака Краснодарского судью лишили полномочий за мат и аморальное поведение прямо на суде - 13:23 Краснодарского судью лишили полномочий за мат и аморальное поведение прямо на суде
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"