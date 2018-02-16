Парубий пообещал принять закон об Антикоррупционном суде до мая

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи с представителями МВФ заявил, что закон о Антикоррупционном суде должен быть принят до мая. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Парубий выразил надежду, что все предостережения и рекомендации Венецианской комиссии, в том числе относительно полномочий международного совета экспертов, будут реализованы между первым и вторым чтением. Он также сообщил, что законопроект об Антикоррупционном суде будет включен в повестку дня этой сессии в конце февраля, и спрогнозировал его принятие до мая», — сказано в сообщении.

Спикер Рады также выразил надежду, что весной начнется процесс приватизации государственных объектов согласно закону о приватизации, принятому в январе.

«Этот закон не только позволяет начать приватизацию государственных объектов, он и антикоррупционный, который создает прозрачные правила для приватизации в Украине. Он позволит одновременно и наполнить государственный бюджет и снизить коррупционные риски, которые, к сожалению, существуют на государственных предприятиях. В наших планах перейти к конкретным объектам приватизации. Надеюсь, что этой весной этот процесс начнется. Полон оптимизма, что мы выйдем на положительное решение», — сказал Парубий.

Ранее во Всемирном банке заявили, что сотрудничество с Украиной зависит от создания Антикоррупционного суда.

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