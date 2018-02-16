Переговоры в Минске могут быть прекращены, – Климкин

Павел Климкин сообщил, что дальнейшие переговоры в Минском формате могут быть прекращены в ближайшее время. На это повлияли действия боевиков, которые угрожают представителям по обмену пленными. Также боевики каждый день ведут прицельные обстрелы позиций украинских военных.