Первые выборы в 40 новых ОТГ назначены в Украине

Первые выборы местных депутатов в 40 объединенных территориальных громадах (ОТГ) — четырех городских, 14 поселковых, 22 сельских назначены на воскресенье, 29 апреля 2018 года.

В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета, в том числе четыре городских, 16 поселковых и 113 сельских, сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, в Винницкой, Волынской, Донецкой, Луганской, Сумской и Херсонской областях такие выборы пройдут в одной ОТГ, в Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой — в двух ОТГ в каждой области, в Кировоградской, Одесской и Ровенской областях — в трех ОТГ, в Днепропетровской и Харьковской областях — в четырех ОТГ, в Запорожской области — в семи ОТГ.

С 10 марта начнется избирательный процесс По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут участвовать более 263 тысяч человек.

В ЦИК также напомнили, что в течение двух минувших лет, в Украине прошло 667 первых местных выборов в ОТГ.

«Следовательно, после проведения выборов 29 апреля 2018 года совокупная численность всех вместе взятых назначенных ЦИК первых выборов в ОТГ будет составлять 707», — говорится в сообщении.