"Почему Россия терпит репрессии на Олимпиаде?" - между Москвой и МОК существует тайная договоренность - политолог

Между Россией и МОК существует тайная договоренность, заявил российский политолог Сергей Марков. Он указал на некоторые детали в деятельности МОК, сказав, когда будет восстановлено положение атлетов РФ.

Зимняя Олимпиада 2018 в Пхёнчхане остается на сегодня животрепещущей темой для обсуждения. Известный в России политолог обратил внимание на то, каким образом МОК реагирует на давление Запада, котрый добивается изоляции спортсменов РФ от Игр, а также как «спортивным властям» Москвы удалось «обвести вокруг пальца» WADA.

Сергей Марков обратил внимание, что в России достаточно мягко отреагировали на все политические репрессии со стороны МОК. Он отметил также, что данная организация испытывает на себе сильное давление «англосаксов». Последние контролируют WADA.

Политолог подчеркнул, что руководство Международного олимпийского комитета к РФ относятся положительно. Именно по этой причине оно пошло лишь на частичный запрет по участию в ОИ-2018 для российских спортсменов.

«Думаю, существует тайная договоренность. И как только англосаксы снимут свое жесткое давление на МОК, тогда МОК вернет всех россиян без ограничений», - считате эксперт.

Политолог указал причину такого результата. По его словам, она спровоцирована именно договоренностью с Россией, без которой, Комитет мог из-за российского бойкота Олимпийских игр отстранить РФ от участия в нескольких следующих олимпиадах.