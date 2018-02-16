«Почта России» может заняться доставкой товаров из «Магнита»

«Почта России», ВТБ и «Магнит» подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба почтовой компании.

Документ был подписан на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

«"Почта России" и "Магнит" планируют рассмотреть возможность создания совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу "Почты России", а также скоординированно использовать мощности распределительных и сортировочных центров обеих компаний, транспорт по широкой сети маршрутов в России», — говорится в сообщении.

Ранее на форуме стало известно, что основатель «Магнита» Сергей Галицкий заключил сделку о продаже ВТБ 29,1% акций этой компании. Также Галицкий уходит из руководства торговой сетью.