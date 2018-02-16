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Почти как в «Чиполлино»: Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы


Добавлено: 16 фев 2018 в 08:26, Категория: Политика
Почти как в «Чиполлино»: Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы

Либеральные экономисты готовы пойти на еще одну серьезную провокацию и отменить льготы по НДС на социально значимые товары первой необходимости, в том числе на хлеб, молоко и лекарственные препараты, что неизбежно приведет к росту цен.

Экс-министр финансов России, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи высокопарно заявил, что повышать ставки основных налогов в России в ближайшие шесть лет нельзя.

Процитирую достопочтимого "оракула" экономической мысли:

ЦСР предлагает не повышать налоги в ближайшие шесть лет - ни подоходный, ни НДС, ни другие. Мы не поддерживаем на этом этапе маневра 22/22 и 21/21 в части социальных взносов и НДС. Мы считаем, что это не даст тех эффектов по легализации бизнеса, при этом сильно перераспределит нагрузку между отраслями" (РИА Новости).

Из этих слов следует, что мы были правы, когда в эфире программы "Пронько. Экономика" на телеканале "Царьград", проанализировав документы об инициативах ЦСР и Минфина, пришли к выводу: новеллы Кудрина-Силуанова, по сути своей, порочны. Их провокационные предложения сводятся к следующему: снизить страховые взносы (с 36% до 21%), а налог на добавленную стоимость (НДС), наоборот, повысить - с 18 до 21%. Неочевиден "эффект" от снижения соцвзносов, дескать, данный шаг приведет к "обелению" бизнеса, по замыслу Силуанова, от которого сейчас дистанцировался Кудрин, будет компенсирован за счет… кошельков российских граждан. Ведь НДС заложен абсолютно во все товары и услуги, а значит, производители возросшие затраты перенесут на конечных потребителей, то есть, на нас с вами. Минфин предлагает "гениальное" решение, в результате которого произойдет удорожание товаров и услуг, рост цен и раскрутка инфляции. Рост НДС приведет к тому, что более 20 миллионов наших граждан, которые уже сейчас не живут, а существуют на доходы ниже прожиточного минимума, окончательно обнищают и увязнут в бездне социального патернализма.

Очевидный для нас факт провала проводимой Кабмином и ЦБ социально-экономической и финансовой политики сегодня признал и господин Кудрин. Он считает, что "в этот момент, когда рост экономики не стал устойчивым, этого не надо делать. Это надо делать, когда экономика будет более уверенно расти, то есть, к этому можно будет вернуться впоследствии".

Алексей Леонидович, впоследствии – это когда? И что значит ваша фраза, что нельзя повышать основные налоги, а косвенные поборы можно? Иезуитская позиция: я - "Д’Артаньян в белом", а все остальные… злобные и коварные. При этом Кудрин оставляет правительству, конкретно Минфину, люфт для маневра. Ведь он не против повышения "иной" фискальной нагрузки. Данная словесная эскапада экс-министра финансов напоминает мне ситуацию, при которой президент вводит мораторий на любые налоговые изменения, а Минфин через косвенные налоги (акцизы, сборы и т.д.) увеличивает давление на хозяйствующие субъекты и граждан страны.

Проиллюстрирую данный факт на конкретном примере: российский Минфин опубликовал свои разъяснения об имущественном налоге на нежилые строения (бани, теплицы, сараи, летние кухни и т.д.), которые расположены на наших приусадебных участках. Так вот данные строения признаются хозяйственными объектами и облагаются налогом. Вы, как садовод или огородник, следует из разъяснений "слуг народа", обязаны каждое отдельно стоящее строение зарегистрировать в ФНС и ежегодно уплачивать в казну налог. Если строения на даче принадлежат пенсионеру, от уплаты имущественного налога он освобождается, но только на одну хозяйственную постройку площадью не более 50 кв м. Отдельно вводится льгота для людей старшего поколения и на один дом на приусадебном участке вне зависимости от его площади. Иными словами, наши старики могут не платить за сарай, но за отдельно стоящую баню налог взиматься будет.

В Минфине напомнили и о том, что летние дачные кухни могут быть не зарегистрированы в базах данных ФНС, а это значит, что в отношении этого объекта будет применяться так называемая повышенная налоговая ставка (например, 0,5% от стоимости вместо стандартной 0,3%, как, например, в Московской области). При подобной ситуации собственнику необходимо позаботиться об идентификации своей бани, сарая или теплицы, подав в ФНС необходимые документы, подтверждающие тип и вид постройки. После данной процедуры налоговики пересчитают имущественный налог с учётом льготной ставки.

Деградация экономики ведет к девальвации, росту инфляции, падению уровня жизни

То, что Силуанов и Ко будут и дальше "вычищать" кошельки российских семей через прямые и косвенные налоги (имущественный "побор" за сарай или теплицу, рост акцизов на топливо, торговые сборы - уже действуют в Москве и Петербурге), сомнений нет. Об этом без обиняков в том же Сочи заявил "оппонент" Кудрина - нынешний министр финансов России. Силуанов заявил, что налоговое бремя с бизнеса будет переложено на потребителей, о чем я выше уже писал. По данным агентства Bloomberg, так называемый "налоговый маневр" будет включать повышение НДФЛ с 13 до 15%. Плоская шкала сохраняется, рабочий и топ-менеджер продолжат платить одинаковый налог на доходы, при этом спред в их зарплатах учитываться не будет.

Дальше - больше. Минфин готов пойти на еще одну серьезную провокацию и отменить льготы по НДС на социально значимые товары первой необходимости, в том числе на хлеб, молоко и лекарственные препараты, что неизбежно приведет к росту цен. По словам господина Силуанова, Минфин уже внес свои предложения в Кабинет министров, все изменения фискального бремени будут законодательно зафиксированы в течение этого года.

Налоги, сборы, поборы… А где же стимулы? Где таргет (целеполагание) по повышению благосостояния российских семей? Где социальная справедливость, дифференцированный подход? Ничего этого нет, но есть желание обобрать граждан страны, у которых и так уже ничего не осталось. Их реально располагаемые доходы падают четыре года подряд.

https://tsargrad.tv/articles/minfin-vvel-nalog-na-bani-sarai-i-teplicy-zhdite-povyshenija-nds-i-ndfl_111517



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Добавлено: 16 фев 2018 в 08:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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