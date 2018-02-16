Под Киевом автобус с военными попал в ДТП: появились жуткие фото

Сегодня под Киевом микроавтобус с военнослужащими столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi, в результате чего перевернулся на крышу.

Авария произошла в районе путепровода на выезде из Киева в сторону Вышгорода. По предварительным данным, микроавтобус протаранил легковушку. По данным СМИ, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе водитель Mitsubishi.

Сообщается, что в микроавтобусе Mersedes Sprinter ехали служащие Госпогранслужбы Черновицкой области.

Причины аварии устанавливаются. Сейчас на месте работают полицейские и медики.

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