Под Соломенским судом было разбито 13 авто: полиция

Злоумышленник разбил стекла, оторвал зеркала и погнул металлические части 13 автомобилей. В данный момент 35-летний мужчина дает объяснения правоохранителям.

Полиция задержала мужчину, который топором разбил 13 автомобилей во дворе Соломенского районного суда в Киеве. 35-летний мужчина дает объяснения правоохранителям.

«Мужчину доставили в управление полиции. Сейчас 35-летний мужчина дает объяснения правоохранителям. Выяснилось, что он живет в Одессе и сегодня приехал в столицу. Устанавливаются мотивы его поступка», — заявили в полиции

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