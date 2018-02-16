Подбор ипотеки профессионалами

Покупка недвижимости – это серьезный шаг, который необходимо предварительно обдумать. Принимая решение о покупке жилья, вы не просто приобретаете стены и крышу, но и место будущего проживания – атмосферу, которая будет вас сопровождать в течение долгих лет вашей счастливой жизни. По этим причинам очень важно сделать правильный выбор объекта покупки, опираясь на профессиональную помощь опытных экспертов. Именно мы создаем лучшие условия для реализации желаний клиента, мы – ваш надежный проводник в юридических и прочих хитросплетениях рынка недвижимости. Работая с недвижимостью, мы знаем, что подобные сделки сопряжены с определенным риском. Поэтому мы работаем индивидуально, ставя ваши интересы на первое место. Обратившись к нам, вы получите консультационную и информационную помощь: у нас вы узнаете об этапах и порядке покупки, получите информацию обо всех вариантах приобретения недвижимого имущества. Мы уважаем выбор наших клиентов, и всегда идем им навстречу; по вашему требованию мы организуем просмотр понравившегося варианта и проверим все юридические аспекты будущей сделки.

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И сделав выбор, большая часть людей потом сомневается в его правильности. Чтобы без сомнений решиться на покупку, в первую очередь необходимо определить: вы будете покупать недвижимость сами или воспользуетесь помощью опытного риелтора, который посоветует, как лучше всего провести сделку, где взять кредит на недостающие средства в случае нехватки финансов, какие подводные камни есть в документах. При покупке новостройки следует знать, что это – лучшее инвестиционное решение, так как новостройки сегодня – это жилье без коммунальных проблем и без необходимости делать ежегодный капитальный ремонт. Мы, в свою очередь, можем предложить вам купить новостройку в еще строящемся здании, что значительно удешевит покупку. В наше время это сделать очень просто, так как число новых строящихся зданий возрастает с каждым годом – и мы знаем о каждом из них! Коммерческая недвижимость считается достаточно ликвидным и высокодоходным объектом инвестирования, но к поиску таких объектов необходимо отнестись чрезвычайно ответственно, как и к расчету возможной прибыли. Коммерческая недвижимость включает в себя рестораны, магазины, офисные помещения, склады, строительные площадки, торговые комплексы и прочие строения. Разные виды бизнеса предъявляют разные требования к зданиям: те варианты, которые идеально подойдут для торгового магазина или офиса, абсолютно неприемлемы для ресторанного бизнеса. Наша оценка коммерческой недвижимости складывается из многих параметров, что позволяет нам быть уверенными в её точности. Мы предложим вам объекты, которые идеально подойдут для вашего бизнеса, как с технической точки зрения, так и с точки зрения месторасположения. Планируя купить комфортное жилье, покупатель нередко останавливает свой выбор на частном здании. Свой дом – это свобода. Возможность беспрепятственной перепланировки квартиры, что проблематично в многоквартирном доме. Пристройка дополнительных строений или модернизация по собственному проекту.

Число покупателей такой недвижимости растет с каждым днем, но часть из них при покупке допускает юридические ошибки, которые влекут за собой неправильное оформление документов и сделок соответственно. Как правило, все неприятности происходят по причине незнания элементарных основ и правил проведения сделок. Операции с недвижимостью, особенно когда дело касается загородного дома, довольно сложный и трудоемкий процесс: здесь не только продаются стены и крыша здания, но и земля, на которой они находятся. Покупка земельных участков – совсем непростой бизнес. Но, конечно, многие уже наслышаны о высоких прибылях от такой инвестиции. В тоже время людей, которые хорошо разбираются в земельных нюансах, достаточно мало; именно поэтому мы – к вашим услугам! Большинство предпринимателей давно поняли выгоды от покупки земельных наделов; особенно ценится земля, которая предназначена под застройку.

Земля также является хорошим залогом при получении кредита в банке. Именно поэтому инвесторы обращаются за помощью к нам. С нашей помощью вы подберете участок, отвечающий всем вашим требованиям. Кроме того, мы всегда обращаем ваше внимание на стоимость соток и на развитость транспортной инфраструктуры. Запомните, при самостоятельной покупке жилой и нежилой недвижимости, риски существенно возрастают. Происходит это потому, что, за многие годы существования рынка недвижимости в России, законодательство так и не смогло окончательно урегулировать гарантии безопасности покупателя при совершении сделки. В основном ущемляются права малолетних детей при купле-продаже, на квартиру может объявиться неизвестный наследник, после покупки выясняется, что продавец находился в состоянии аффекта; также есть ещё некоторые моменты, которые смогут предусмотреть только наши специалисты.

Доверяйте профессионалам. Этика поведения, качество услуг, профессиональная репутация – это те принципы, которыми мы дорожим и на которых строим свою работу. Мы знаем, что сотрудничать с нами не только удобно, но и интересно. Мы оправдываем ожидания своих клиентов! Сотрудничая с нами, вы экономите средства, время и здоровье. Работайте с нами – избегайте ненужных рисков!