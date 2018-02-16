Польша собирается построить собственный газопровод, без участия РФ

Польша заявила о намерении построить собственный газопровод, проложенный по дну балтийского моря. С его помощью планируется наладить поставки природного газа из Норвегии.Планируется, что это позволит полностью отказаться от российского топлива, разорвав зависимость. При этом в проекте собирается участвовать Дания, по чьей территории частично будет проходить газопровод.По задумке строителей, проект газопровода будет реализовывать до 2022 года. К этому сроку планируется наладить бесперебойные поставки по этому маршруту.Дополнительно предполагается, что Норвегия будет наращивать объемы добычи природного газа, дабы удовлетворить потребности новый потребителей.Ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский сообщил, что поставки норвежского газа в Украину могут начаться уже в 2020 году. Для этого необходимо завершить строительство газового интерконнектора на границе с Польшей.