Порошенко назвал способ победить Россию

Президент Украина Петр Порошенко выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что Украина должна превзойти Россию, для того чтобы справиться с ее агрессией.

Порошенко сообщил: «Многие скептики меня спрашивают: можем ли мы выиграть войну у России? Не пустые ли это усилия? Ведь Россия является ядерной страной, постоянным членом Совбеза ООН. Перефразирую британского государственного деятеля Бенджамина Дизраэли: Мы не будем побеждать Россию, мы превзойдем ее».

По его мнению, для этого, во-первых, нельзя идти на уступки, когда дело касается ценностей. Украинский лидер отметил: «Должен быть один четкий сигнал для Москвы: цена для нее будет постоянно расти, пока российские войска не выйдут из Донбасса и Крыма. Это работа политиков — объединять экономическую целесообразность рисков с моральными ценностями. Те, кто пересекают границу, должны получать жесткие ограничительные меры. Санкции работают».

Порошено подчеркнул: «На самом деле, Украина является и щитом и мечом Европы. Поэтому давайте построим справедливый порядок в Европе. Поддержите нас. Если вы поддерживаете территориальную целостность и суверенитет Украины, то вы поддерживаете территориальную целостность и суверенитет и ваших стран».

Кроме того, президент отметил, что необходимо ограничить российскую пропаганду путем усовершенствования национальных законодательств и более тесной координации между ними.