Порошенко назвал способ победить Россию

Показать меню
Актуально
МОК: Паунд представляет взгляды, которые порой разделяют всего несколько человек - 07:42 МОК: Паунд представляет взгляды, которые порой разделяют всего несколько человек Канадский форвард Вей рекомендует всем североамериканцам приезжать в ХК "Барыс" - 07:46 Канадский форвард Вей рекомендует всем североамериканцам приезжать в ХК Эксперты утверждают: Криптовалютчики мешают искать инопланетян - 07:52 Эксперты утверждают: Криптовалютчики мешают искать инопланетян Украинским силовикам перекрыли стратегическую дорогу в Донбассе; срочный призыв - 07:53 Украинским силовикам перекрыли стратегическую дорогу в Донбассе; срочный призыв России – ДНР и ЛНР, хроника событий Конец света: конспиролог объявил 11 апреля 2018 последним днем человечества, - 07:53 Конец света: конспиролог объявил 11 апреля 2018 последним днем человечества, представив все имеющиеся доказательства Мемория. Савва Морозов - 08:01 Мемория. Савва Морозов Немецкая пара Савченко/Массо — олимпийские чемпионы Пхёнчхана-2018 в - 08:07 Немецкая пара Савченко/Массо — олимпийские чемпионы Пхёнчхана-2018 в соревнованиях спортивных пар Интеграция через желудок: Куда приводят мечты - 08:13 Интеграция через желудок: Куда приводят мечты На выходных в Новосибирске ожидаются сильные морозы - 08:15 На выходных в Новосибирске ожидаются сильные морозы Новосибирская область получила миллиард рублей на ремонт дорог - 08:15 Новосибирская область получила миллиард рублей на ремонт дорог В Новосибирске при ДТП с маршруткой пострадали два человека - 08:15 В Новосибирске при ДТП с маршруткой пострадали два человека В Петербурге строительство моста через Серный остров завершится к апрелю - 08:15 В Петербурге строительство моста через Серный остров завершится к апрелю Гости «Московской Масленицы» съели около 100 тысяч блинов - 08:15 Гости «Московской Масленицы» съели около 100 тысяч блинов Более 30 домов введут в эксплуатацию для переселенцев по реновации в Москве - 08:15 Более 30 домов введут в эксплуатацию для переселенцев по реновации в Москве Монополия России на пилотируемые полёты в космос скоро кончится - 08:22 Монополия России на пилотируемые полёты в космос скоро кончится Диетологи рассказали, как сделать блины более полезными - 08:23 Диетологи рассказали, как сделать блины более полезными Скрытая смерть: Аптеки торгуют лекарствами с побочным абортивным эффектом - 08:28 Скрытая смерть: Аптеки торгуют лекарствами с побочным абортивным эффектом
» » Порошенко назвал способ победить Россию

Порошенко назвал способ победить Россию


Добавлено: 16 фев 2018 в 22:18, Категория: Украина
Порошенко назвал способ победить Россию

Президент Украина Петр Порошенко выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что Украина должна превзойти Россию, для того чтобы справиться с ее агрессией.

Порошенко сообщил: «Многие скептики меня спрашивают: можем ли мы выиграть войну у России? Не пустые ли это усилия? Ведь Россия является ядерной страной, постоянным членом Совбеза ООН. Перефразирую британского государственного деятеля Бенджамина Дизраэли: Мы не будем побеждать Россию, мы превзойдем ее».

По его мнению, для этого, во-первых, нельзя идти на уступки, когда дело касается ценностей. Украинский лидер отметил: «Должен быть один четкий сигнал для Москвы: цена для нее будет постоянно расти, пока российские войска не выйдут из Донбасса и Крыма. Это работа политиков — объединять экономическую целесообразность рисков с моральными ценностями. Те, кто пересекают границу, должны получать жесткие ограничительные меры. Санкции работают».

Порошено подчеркнул: «На самом деле, Украина является и щитом и мечом Европы. Поэтому давайте построим справедливый порядок в Европе. Поддержите нас. Если вы поддерживаете территориальную целостность и суверенитет Украины, то вы поддерживаете территориальную целостность и суверенитет и ваших стран».

Кроме того, президент отметил, что необходимо ограничить российскую пропаганду путем усовершенствования национальных законодательств и более тесной координации между ними.



Материалы по теме:

Порошенко заявил, что санкции против России работают
Порошенко поздравил с Новым годом граждан Крыма и Донбасса
Порошенко пообещал довести Россию до отчаяния
Порошенко придумал, как наказать Россию еще больше
Добавлено: 16 фев 2018 в 22:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
14 февраля в Москве начались учебно-методические сборы руководящего состава органов жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации

14 февраля в Москве начались учебно-методические сборы руководящего состава органов жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации

Мемория. Алексей Морозов

Мемория. Алексей Морозов

Жителю Астрахани грозит тюремный срок за пост ВКонтакте

Жителю Астрахани грозит тюремный срок за пост ВКонтакте

Департаментом жилищного обеспечения и его региональными управлениями в 2017 году выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем военнослужащих и членов их семей

Департаментом жилищного обеспечения и его региональными управлениями в 2017 году выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем военнослужащих и членов их семей

Загрузка...



Лента новостей
Космонавт из РФ опубликовал фото высыхающего моря - 06:35 Космонавт из РФ опубликовал фото высыхающего моряБеременная Хлое Кардашьян играет в софтбол вместе с сестрами - 06:29 Беременная Хлое Кардашьян играет в софтбол вместе с сестрамиМелания Трамп отпраздновала День всех влюбленных вдали от мужа - 06:29 Мелания Трамп отпраздновала День всех влюбленных вдали от мужаУчаствующий в ударе по Сирии эсминец США «Росс» вошел в Черное море - 06:25 Участвующий в ударе по Сирии эсминец США «Росс» вошел в Черное мореКризис в отношениях между Польшей и Украиной вышел на новый уровень - 06:18 Кризис в отношениях между Польшей и Украиной вышел на новый уровеньМедики назвали медленный метаболизм причиной набора веса - 06:14 Медики назвали медленный метаболизм причиной набора весаВ Испании появится четыре избирательных участка для голосования россиян - 05:58 В Испании появится четыре избирательных участка для голосования россиянДоминик Тим вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе - 05:50 Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Буэнос-АйресеАгрессия Израиля против Сирии: Когда дипломатам лучше молчать - 05:49 Агрессия Израиля против Сирии: Когда дипломатам лучше молчатьВ США установят памятник советским летчикам - 05:43 В США установят памятник советским летчикамУроженец Киева устроил настоящий фурор на зимней Олимпиаде - 05:43 Уроженец Киева устроил настоящий фурор на зимней ОлимпиадеСоревнования в женском супергиганте на Олимпиаде отложены из-за ветра на 1 час - 05:38 Соревнования в женском супергиганте на Олимпиаде отложены из-за ветра на 1 часФинансисты рассказали о криптовалютах с самым высоким потенциалом роста - 05:18 Финансисты рассказали о криптовалютах с самым высоким потенциалом ростаNI рассказал о «самом мощном северокорейском оружии» - 05:14 NI рассказал о «самом мощном северокорейском оружии»
Последние новости
Американский фигурист Натан Чен первым в истории сделал шесть четверных прыжков в произвольной - 07:33 Американский фигурист Натан Чен первым в истории сделал шесть четверных прыжков в произвольной программе На космодроме Плесецк завершился Чемпионат ВКС по зимнему офицерскому троеборью - 07:27 На космодроме Плесецк завершился Чемпионат ВКС по зимнему офицерскому троеборью США и Болгарии обсудили происходящее в Черном море - 07:25 США и Болгарии обсудили происходящее в Черном море Новый напиток эффективно снижает сахар в крови - 07:22 Новый напиток эффективно снижает сахар в крови Украиной руководит гроб Бандеры, — политолог (ВИДЕО) - 07:15 Украиной руководит гроб Бандеры, — политолог (ВИДЕО) Керлингистка Виктория Моисеева: У нас закончился лимит поражений - 07:12 Керлингистка Виктория Моисеева: У нас закончился лимит поражений Юниорская сборная России уступила американцам на Турнире пяти наций - 07:11 Юниорская сборная России уступила американцам на Турнире пяти наций Президент Мексики созвал комитет по чрезвычайным ситуациям - 07:01 Президент Мексики созвал комитет по чрезвычайным ситуациям Павел Дуров стал долларовым миллиардером - 06:59 Павел Дуров стал долларовым миллиардером В субботу в Пхёнчхане разыграют 1000-ый комплект медалей в рамках зимних Олимпиад - 06:52 В субботу в Пхёнчхане разыграют 1000-ый комплект медалей в рамках зимних Олимпиад Лина Данэм о том, что не сможет иметь детей - 06:47 Лина Данэм о том, что не сможет иметь детей Бывший муж Памелы Андерсон Томми Ли сделал предложение Бриттани Фурлан - 06:47 Бывший муж Памелы Андерсон Томми Ли сделал предложение Бриттани Фурлан Геймер обнаружил у себя опухоль с помощью приставки (ФОТО) - 06:44 Геймер обнаружил у себя опухоль с помощью приставки (ФОТО)
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"