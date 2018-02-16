Президент Украины Петр Порошенко рассказал, сколько средств выделяется на оборону и безопасность нашей страны. Об этом он рассказал во время выступления на Мюнхенской конференции.
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Порошенко рассказал, сколько Украина тратит на безопасность и оборону
Добавлено: 16 фев 2018 в 22:57, Категория: Политика
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Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 16 фев 2018 в 22:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews
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