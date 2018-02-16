Порошенко совершит визит в Литву

Глава украинского государства Петр Порошенко совершит рабочий визит в Литву по приглашению президента страны Дали Грибаускайте. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

Программой визита предусмотрено участие Порошенко в мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства.

«Ожидается, что в этих мероприятиях также примут участие главы ряда других европейских государств, а также руководители институтов ЕС», — сказано в сообщении.

Ранее Порошенко заявил, что Небесная сотня является движущей силой «окончательного выхода из империи».

Фото: пресс-служба Порошенко