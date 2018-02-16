Пожар в институте пульмонологии: эвакуировано 8 детей

По сообщению пресс-службы ГосЧС, 16 февраля в 10:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в одном из медицинских учреждений столицы на ул. Амосова, 10 (Соломенский район) столицы. По этому адресу находится НИИ Фтизиатрии и пульмонологии им. Академика Яновского АМН Украины.

Пожар возник в одном из кабинетов на втором этаже девятиэтажного здания. В 10:26 пожарные локализовали пожар на площади 4 кв. м, а в 10:36 — он был ликвидирован.

Медицинский персонал эвакуировал со второго этажа на первый 16 человек, из них 8 детей.

Для ликвидации пожара было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.

К счастью, никто не пострадал. Устанавливается причина возникновения возгорания

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