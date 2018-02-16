Приватбанк предупреждает о новом виде мошенничества в Украине

Новая мошенническая схема получения личных данных под предлогом подачи коллективного иска к банку, появилась в Украине.

Сбор данных клиентов, якобы необходимый для подачи коллективного иска к банку под вымышленными предлогами — безпрецедентный в истории банковского рынка случай массового фишинга личных данных, говорится в официальном заявлении Приватбанка.

Мошенники требуют использования электронной цифровой подписи клиентов. В случае «выигрыша» иска предлагают клиентам банка денежное вознаграждение.

Передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками, говорится в заявлении