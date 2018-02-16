Продовольственные карточки начнут ход в 2019 году

Минпромторг рассчитывает на запуск программы продовольственной помощи малоимущему населению в 2019 году, сообщил в интервью RNS в рамках инвестиционного форума в Сочи министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Никто от этого не отказался, что касается сроков, мы очень надеемся, что это произойдет со следующего года», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, не отказалось ли правительство от реализации программы продовольственной помощи населению.

Летом 2017 года Мантуров говорил, что программа продовольственной помощи малоимущему населению будет запущена не раньше второй половины 2018 года.

Тогда же министр отмечал, что объем ежегодных выплат в рамках продовольственной помощи гражданам может составить около 10 тыс. рублей на человека в год.

Согласно предложенному варианту программы, по электронным сертификатам малоимущие граждане смогут приобрести определенные категории произведенных в России продуктов питания, в том числе хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты. Алкоголь, табак и прочие «вредные» продукты в этот перечень не входят.

https://rns.online/consumer-market/Minpromtorg-rasschitivaet-na-zapusk-programmi-prodovolstvennih-kartochek-v-2019-godu--2018-02-15/