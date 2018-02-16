Великий пост подготовка, заговенье, Прощеное воскресенье, воспоминание Адамова изгнания из Рая – смысл и значение дня, особенности богослужения.

18 февраля 2018 года – последний день перед началом Великого поста, Неделя Сыропустная. В этот день Русская православная церковь вспоминает изгнание Адама из Рая, совершается ЧИН ПРОЩЕНИЯ.

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В этот день на литургии в Божьем храме вспоминается АДАМОВО ИЗГНАНИЕ. Православные вместе с Адамом оплакивают горькую потерю – оставление Рая после грехопадения. Вместе с этим обретается путь, который нам указал Иисус Христос своим крестным спасением, а также надежда на возвращение домой, к вечной радости от которой мы отпали вслед за Адамом.

Прощеное воскресенье – смысл, значение и особенности дня, заговенье на Великий пост

Последний день сыропустной, масленичной седмицы особо отмечается православными. В этот день верующие последний раз вкушают скоромную пищу – масло, яйца, молоко, а также рыбу, то есть заговляются на пост.

На Руси в это день последний раз перед Великим постом устраиваются НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ, на которых всех угощают блинами. На следующий день больше не вкушают мясную, молочную пищу и яйца во весь период поста.

Прощеное воскресенье – смысл, значение и особенности дня, заговенье на Великий пост

Однако по традиции все шумные гуляния заканчиваются в середине дня. Входом в Пост является Чин прощения, который совершается во время вечернего богослужения. Перед этим священнослужители облачаются в темные, постовые облачения. Это событие освещает весь день и поэтому все последнее воскресенье перед Великим постом именуется ПРОЩЕНЫМ.

Подает всем пример священник, который первый просит у всех прощения. После этого, прихожане по одному подходят, испрашивают сначала прощение у него, а после этого друг у друга. Кроме этого, верующие просят прощения у всех, и не находящихся на службе.

Прощеное воскресенье – смысл, значение и особенности дня, заговенье на Великий пост

Не надо подходить к этому дню формально, прощение нужно попросить в первую очередь у тех, кого мы чем-то обидели. Примирившись с ближними, с легкой душой, входит православный христианин в ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

В некоторых не больших храмах Чин прощения служат не вечером, а утром этого дня, после литургии.