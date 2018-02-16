Регина Тодоренко рассказала об отношениях с Владом Топаловым - СМИ

Многие в Интернете активно обсуждают личную жизнь певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко, приписывая молодым людям роман. Однако, Тодоренко решила внести ясность и опровергла подобные слухи.

«С Владом нас связывает театральная постановка «'Заложи жену в ломбард'', премьера которой состоялась в Москве в конце августа. В ней мы играем влюбленную пару. Видимо, мы были так органичны и так убедительны в этих образах, что зрители, пришедшие на спектакль, поверили в существование чувств между нами вне сцены и с легкостью перенесли их в настоящую жизнь», — высказалась звезда.

Поклонники обеспокоены личной жизнью знаменитости, ведь перед Днем всех влюбленных бывшая телепутешественница опубликовала пост, в котором рассказала, что пережила предательство. Подписчиком остается только гадать, что же происходит в жизни Регины.