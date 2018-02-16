Рельсовый автобус от жд-вокзала до «Борисполя» начнет движение к концу года: Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман в социальных сетях сообщил, что к концу 2018 между главным железнодорожным вокзалом в Киеве и аэропортом «Борисполь» начнет курсировать рельсовый автобус.

Правительство поддержало строительство линии быстрого железнодорожного сообщения с аэропортом. Строительство должно начаться не позднее 1 июня, а завершить все работы планируют в декабре 2018 года.

Ожидается, что курсировать рельсовый автобус будет от главного железнодорожного вокзала через станции метро «Видубичи» и «Дарница» до аэропорта «Борисполь».

«Добраться до аэропорта или до города можно будет за 35 минут. Стоимость билета — 80–120 гривен», — отметил Гройсман.