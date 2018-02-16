Роскосмос организует сбор картографических данных с орбиты

Новый закон позволит создать в России единый фонд данных дистанционного зондирования Земли

На пленарном заседании 16 февраля депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении поправки в закон о космической деятельности. Правительственный законопроект предусматривает создание федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса и порядок его функционирования.

В настоящее время федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также подведомственные им государственные учреждения приобретают за бюджетные деньги данные с иностранных космических аппаратов. Во многих случаев такие данные нельзя публиковать и распространять потребителям из-за ограничений, содержащихся в лицензионных соглашениях, по которым приобретались права на использование этих данных.

В связи с этим Правительство разработало законопроект, цель которого — обеспечить создание и использования единого общедоступного федерального банка данных материалов дистанционного зондирования Земли, полученных с российских и иностранных космических аппаратов. Кроме того, документ устанавливает порядок централизованной закупки информации дистанционного зондирования Земли, необходимой для создания цифровых навигационных карт.

В частности, законопроект предписывает, что информация, содержащаяся в федеральном фонде данных, предоставляется бесплатно, в том числе любому юридическому лицу независимо от его организационно-правовой формы или любому физическому лицу, в случае исполнения этими лицами контракта на закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд, предусматривающего использование данных. В остальных случаях использование данных фонда производится за отдельную плату.

По задумке разработчиков законопроекта, создание единого фонда данных позволит федеральным и региональным органам власти более эффективно использовать данные дистанционного зондирования Земли из космоса, полученные с космических аппаратов, созданных либо приобретённых за счёт средств федерального бюджета. А заодно позволит существенно сэкономить средства федерального бюджета, выделяемые на эти нужды.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, созданием и ведением федерального фонда займётся федеральный орган исполнительной власти по космической деятельности — госкорпорация Роскосмос. Сам фонд создадут за счёт перераспределения имеющихся финансовых ресурсов в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы. А обеспечивать его эксплуатацию будут за счёт дополнительных бюджетных ассигнований.

«Оператор федерального фонда в том числе осуществляет создание и хранение информационных сведений (метаданных) о данных федерального фонда данных, что позволит оперативно формировать представления государственных потребителей о данных, имеющихся в распоряжении федерального фонда данных», — сообщают авторы законопроекта.

Яндекс.Дзенв Telegram

Налоги после реформы могут уменьшиться на тысячи рублей

В России упростят порядок начисления страховой пенсии

МРОТ повысят до прожиточного минимума с 1 мая