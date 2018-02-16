Россия и Иран усовершенствовали правовые отношения

С 16 февраля в силу вступили два закона, ратифицирующие соглашение о передаче осуждённых и протокол о правовой помощи между Россией и Ираном. Документы призваны усовершенствовать российско-иранское сотрудничество.

Соглашением между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы, в частности, предусмотрено, что приговорённые к тюремному сроку преступники могут быть переданы на территорию другой стороны для отбывания назначенного наказания в государстве гражданства. Документом установлены условия передачи осуждённых, а также требования к форме и содержанию запросов о передаче.

Протокол о внесении изменений в Договор между Россией и Ираном о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 года направлен на совершенствование договора и его приведение в соответствие с международной практикой. Так, статья 5 протокола предусматривает исключение из договора статей 27 и 28, регламентирующих правовые отношения сторон в части, касающейся усыновления, поскольку институт усыновления в иранском законодательстве отсутствует.

Оба документа подписаны Россией и Ираном 28 марта 2017 года.

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